Макдэвид установил рекорд всех времён по количеству очков в двух подряд матчах финала КС

Этой ночью в Санрайзе (США) прошёл пятый матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» уступила «Эдмонтон Ойлерз» (3:5).

Главным героем встречи стал звёздный нападающий и капитан гостей Коннор Макдэвид, оформивший дубль и сделавший две результативные передачи. Таким образом, этот матч стал вторым подряд для 27-летнего канадца, в котором он смог набрать минимум четыре очка. Это первый подобный случай в истории финалов Кубка Стэнли. Единственным игроком в истории НХЛ, кому также удалось провести два четырёхочковых матча в одном и том же финале плей-офф, был Уэйн Гретцки (в 1985 году).

Всего на счету Макдэвида в нынешнем плей-офф 23 матча и 42 (8+34) очка.

Таким образом, «нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: