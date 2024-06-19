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Когда состоится шестой матч финала Кубка Стэнли — 2024, дата и время начала встречи

Когда состоится шестой матч финала Кубка Стэнли — 2024, дата и время начала встречи
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Сегодня, 19 июня, в Санрайзе (США) на «Амерант Банк Арене» состоялся пятый матч финальной серии плей-офф НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой канадского клуба со счётом 5:3 (1:0, 3:2, 1:1).

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 5-й матч
19 июня 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Браун – 05:30 (4x5)     0:2 Хайман (Бушар, Макдэвид) – 21:58 (5x4)     0:3 Макдэвид (Фёгеле, Бушар) – 25:00 (5x5)     1:3 Ткачук (Родригес) – 26:53 (5x5)     1:4 Перри (Макдэвид, Бушар) – 31:54 (5x4)     2:4 Родригес (Монтур, Беннетт) – 32:08 (5x5)     3:4 Экман-Ларссон (Ткачук) – 44:04 (5x5)     3:5 Макдэвид – 59:41 (en)    

Для «нефтяников» это вторая подряд победа в серии. Таким образом, «Эдмонтон» сократил отставание в финале Кубка Стэнли – 2-3. Главным героем пятой встречи стал нападающий Коннор Макдэвид, оформивший дубль и сделавший две результативные передачи.

Уже известно, что шестой матч финала Кубка Стэнли — 2024 состоится в ночь с 21 на 22 июня. Официально начало встречи запланировано на 3:00 мск, но на практике стартовое вбрасывание в финальном матче обычно происходит на 20 минут позже.

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 6-й матч
22 июня 2024, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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