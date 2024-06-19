Когда состоится шестой матч финала Кубка Стэнли — 2024, дата и время начала встречи

Сегодня, 19 июня, в Санрайзе (США) на «Амерант Банк Арене» состоялся пятый матч финальной серии плей-офф НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой канадского клуба со счётом 5:3 (1:0, 3:2, 1:1).

Для «нефтяников» это вторая подряд победа в серии. Таким образом, «Эдмонтон» сократил отставание в финале Кубка Стэнли – 2-3. Главным героем пятой встречи стал нападающий Коннор Макдэвид, оформивший дубль и сделавший две результативные передачи.

Уже известно, что шестой матч финала Кубка Стэнли — 2024 состоится в ночь с 21 на 22 июня. Официально начало встречи запланировано на 3:00 мск, но на практике стартовое вбрасывание в финальном матче обычно происходит на 20 минут позже.