«Эдмонтон» отметился достижением, ранее не удававшимся ни одной команде в финалах КС

Этой ночью в Санрайзе (США) прошёл пятый матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» уступила «Эдмонтон Ойлерз» (3:5).

Таким образом, «нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон. При этом «Ойлерз» стали первым клубом в истории НХЛ, которому удалось выиграть пятый матч финальной серии на выезде после того, как команда начала её с трёх подряд поражений.

Напомним, на пути к финалу «Эдмонтон» сломил сопротивление «Лос-Анджелес Кингз» (4-1), «Ванкувер Кэнакс» (4-3) и «Даллас Старз» (4-2).

Отметим, что канадские клубы не становились обладателями Кубка Стэнли с 1993 года.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: