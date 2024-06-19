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Макдэвид прокомментировал победу над «Флоридой» в 5-м матче серии финала Кубка Стэнли

Макдэвид прокомментировал победу над «Флоридой» в 5-м матче серии финала Кубка Стэнли
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Звёздный нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился эмоциями от победы своей команды в сегодняшнем пятом матче серии финала Кубка Стэнли над «Флоридой Пантерз» (5:3), в котором он отметился дублем и двумя результативными передачами.

«Это был весёлый вояж, и мы рады, что будет ещё один матч. Но пока что это всё, чего мы добились. Ещё один матч, ещё одно сражение. Мы будем готовы в пятницу в Эдмонтоне», — сказал Макдэвид на послематчевой пресс-конференции.

Всего на счету 27-летнего Макдэвида в нынешнем плей-офф 23 матча и 42 (8+34) очка.

Таким образом, «нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3).

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