Макдэвид прокомментировал победу над «Флоридой» в 5-м матче серии финала Кубка Стэнли

Звёздный нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился эмоциями от победы своей команды в сегодняшнем пятом матче серии финала Кубка Стэнли над «Флоридой Пантерз» (5:3), в котором он отметился дублем и двумя результативными передачами.

«Это был весёлый вояж, и мы рады, что будет ещё один матч. Но пока что это всё, чего мы добились. Ещё один матч, ещё одно сражение. Мы будем готовы в пятницу в Эдмонтоне», — сказал Макдэвид на послематчевой пресс-конференции.

Всего на счету 27-летнего Макдэвида в нынешнем плей-офф 23 матча и 42 (8+34) очка.

Таким образом, «нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: