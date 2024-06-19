Морис рассказал об атмосфере в раздевалке «Флориды» после второго поражения от «Эдмонтона»

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис ответил на вопрос о психологическом состоянии своей команды после поражения в сегодняшнем пятом матче серии финала Кубка Стэнли от «Эдмонтон Ойлерз» (3:5).

«Я не чувствую себя подавленным, как и команда. Они не ощущают никакого опустошения. Всего лишь немного ворчат», — сказал 57-летний специалист на послематчевой пресс-конференции.

Таким образом, «нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон. Шестой матч пройдёт в ночь с 21 на 22 июня.

Напомним, «Пантерз» начали данное противостояние с трёх побед подряд, однако после этого потерпели два поражения.

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