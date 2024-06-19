Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Морис рассказал об атмосфере в раздевалке «Флориды» после второго поражения от «Эдмонтона»

Морис рассказал об атмосфере в раздевалке «Флориды» после второго поражения от «Эдмонтона»
Комментарии

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис ответил на вопрос о психологическом состоянии своей команды после поражения в сегодняшнем пятом матче серии финала Кубка Стэнли от «Эдмонтон Ойлерз» (3:5).

«Я не чувствую себя подавленным, как и команда. Они не ощущают никакого опустошения. Всего лишь немного ворчат», — сказал 57-летний специалист на послематчевой пресс-конференции.

Таким образом, «нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон. Шестой матч пройдёт в ночь с 21 на 22 июня.

Напомним, «Пантерз» начали данное противостояние с трёх побед подряд, однако после этого потерпели два поражения.

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 5-й матч
19 июня 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Браун – 05:30 (4x5)     0:2 Хайман (Бушар, Макдэвид) – 21:58 (5x4)     0:3 Макдэвид (Фёгеле, Бушар) – 25:00 (5x5)     1:3 Ткачук (Родригес) – 26:53 (5x5)     1:4 Перри (Макдэвид, Бушар) – 31:54 (5x4)     2:4 Родригес (Монтур, Беннетт) – 32:08 (5x5)     3:4 Экман-Ларссон (Ткачук) – 44:04 (5x5)     3:5 Макдэвид – 59:41 (en)    
Материалы по теме
Макдэвид – гений, Бобровский – уже не кудесник. «Эдмонтон» переворачивает финал НХЛ!
Видео
Макдэвид – гений, Бобровский – уже не кудесник. «Эдмонтон» переворачивает финал НХЛ!
В финале Кубка Стэнли уже побеждали с 0-3. Повторит ли «Эдмонтон» это чудо? В финале Кубка Стэнли уже побеждали с 0-3. Повторит ли «Эдмонтон» это чудо?

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android