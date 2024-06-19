Защитник «Эдмонтона» Эван Бушар повторил достижение Бобби Орра в истории финалов КС

Этой ночью в Санрайзе (США) прошёл пятый матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» уступила «Эдмонтон Ойлерз» (3:5).
Защитник гостей Эван Бушар отметился в этой встрече тремя результативными передачами. Этот результат помог 24-летнему хоккеисту выйти на третье место в истории финалов Кубка Стэнли по количеству очков среди защитников в матче, в котором их команда могла проиграть серию. Бушар повторил достижения Адама Фута (6-й матч в 2001-м), Бобби Орра (5-й матч в 1974-м) и Дага Харви (6-й матч в 1955-м). Больше только у Брэда Максвелла (4 очка в 4-м матче в 1981-м) и Уолли Становски (4 очка в 5-м матче в 1942-м).
Всего в нынешнем плей-офф на счету канадца 32 (6+26) очка в 23 матчах.
Таким образом, «нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:
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