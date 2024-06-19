«Эдмонтон» снова обыграл «Флориду», камбэк Португалии на Евро-2024. Главное к утру
«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в пятом матче финала Кубка Стэнли и сократил отставание в серии – 2-3, сборная Португалии одержала победу в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 со сборной Чехии (2:1), забив гол на 90+2-й минуте, российский полузащитник Александр Головин номинирован на приз лучшему игроку «Монако» сезона-2023/2024. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Четыре очка Макдэвида помогли «Ойлерз» обыграть «Флориду» и вернуть серию в Эдмонтон.
- Сборная Португалии вырвала победу в концовке матча с Чехией на Евро-2024.
- Головин номинирован на приз игроку сезона в «Монако», идёт открытое голосование.
- Макдэвид стал автором исторического достижения в финалах Кубка Стэнли.
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- Бушар повторил рекорд Коффи в истории НХЛ по передачам в одном плей-офф среди защитников.
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