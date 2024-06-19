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19 июня главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты Евро-2024

«Эдмонтон» снова обыграл «Флориду», камбэк Португалии на Евро-2024. Главное к утру
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«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в пятом матче финала Кубка Стэнли и сократил отставание в серии – 2-3, сборная Португалии одержала победу в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 со сборной Чехии (2:1), забив гол на 90+2-й минуте, российский полузащитник Александр Головин номинирован на приз лучшему игроку «Монако» сезона-2023/2024. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Четыре очка Макдэвида помогли «Ойлерз» обыграть «Флориду» и вернуть серию в Эдмонтон.
  2. Сборная Португалии вырвала победу в концовке матча с Чехией на Евро-2024.
  3. Головин номинирован на приз игроку сезона в «Монако», идёт открытое голосование.
  4. Макдэвид стал автором исторического достижения в финалах Кубка Стэнли.
  5. Криштиану Роналду опубликовал пост после победы Португалии в матче с Чехией на Евро-2024.
  6. Бушар повторил рекорд Коффи в истории НХЛ по передачам в одном плей-офф среди защитников.
  7. Каземиро может стать игроком «Баварии» — Trivela.
  8. Евро-2024: результаты матчей 18 июня, турнирная таблица.
  9. Макдэвид стал первым игроком в XXI веке с 40 и более очками в одном плей-офф НХЛ.
  10. По итогам 6-го дня Игр БРИКС Россия в 6 раз превзошла соперников по числу золотых медалей.
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Топ-матчи среды: Хорватия — Албания, Германия — Венгрия на Евро-2024 и финал Кубка Стэнли
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