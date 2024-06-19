Журналист: Макдэвид должен получить «Конн Смайт» вне зависимости от исхода финала

Североамериканский журналист Саад Юсуф назвал своего фаворита в гонке за награду «Конн Смайт Трофи» по итогам текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Данный приз ежегодно вручается игроку, лучше всех проявившему себя в плей-офф.

«В жизни есть мало вещей, в которых я могу быть уверенным, но я уверен в том, что Коннор Макдэвид должен получить «Конн Смайт» в этом году независимо от результата», — написал Юсуф в социальных сетях.

Напомним, в сегодняшнем пятом матче финала Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз», который завершился со счётом 5:3 в пользу «нефтяников», Макдэвид отметился дублем и двумя результативными передачами, благодаря чему канадский коллектив сократил до минимума отставание в серии (2-3).

Всего на счету 27-летнего Макдэвида в нынешнем плей-офф 23 матча и 42 (8+34) очка.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: