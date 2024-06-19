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Журналист: Макдэвид должен получить «Конн Смайт» вне зависимости от исхода финала

Журналист: Макдэвид должен получить «Конн Смайт» вне зависимости от исхода финала
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Североамериканский журналист Саад Юсуф назвал своего фаворита в гонке за награду «Конн Смайт Трофи» по итогам текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Данный приз ежегодно вручается игроку, лучше всех проявившему себя в плей-офф.

«В жизни есть мало вещей, в которых я могу быть уверенным, но я уверен в том, что Коннор Макдэвид должен получить «Конн Смайт» в этом году независимо от результата», — написал Юсуф в социальных сетях.

Напомним, в сегодняшнем пятом матче финала Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз», который завершился со счётом 5:3 в пользу «нефтяников», Макдэвид отметился дублем и двумя результативными передачами, благодаря чему канадский коллектив сократил до минимума отставание в серии (2-3).

Всего на счету 27-летнего Макдэвида в нынешнем плей-офф 23 матча и 42 (8+34) очка.

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 5-й матч
19 июня 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Браун – 05:30 (4x5)     0:2 Хайман (Бушар, Макдэвид) – 21:58 (5x4)     0:3 Макдэвид (Фёгеле, Бушар) – 25:00 (5x5)     1:3 Ткачук (Родригес) – 26:53 (5x5)     1:4 Перри (Макдэвид, Бушар) – 31:54 (5x4)     2:4 Родригес (Монтур, Беннетт) – 32:08 (5x5)     3:4 Экман-Ларссон (Ткачук) – 44:04 (5x5)     3:5 Макдэвид – 59:41 (en)    
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