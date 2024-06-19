Макдэвид оценил свою игру в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой»

Капитан и лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал победу в пятом матче серии финала Кубка Стэнли над «Флоридой Пантерз» (5:3) и оценил свою игру в данной встрече.

«Сегодня нам потребовалось всё. Спецкоманды были отличными, наш вратарь был потрясающим. Было непросто, но мы победили. Мы верим друг в друга, верим, что сможем пройти через всё. Сегодня было великолепное выступление от всей команды.

Мы рады снова вернуться в Альберту, рады затащить их снова к нам. Посмотрим, что будет там.

Моё выступление? Это было хорошо, но у нас отлично сыграла вся команда, Скиннер делал отличные сейвы, игра в меньшинстве была потрясающей, Браун забил важный гол. Так что все были великолепны», — сказал Макдэвид в интервью ESPN.

Отметим, что в пятом матче Макдэвид записал в свой актив 4 (2+2) очка.