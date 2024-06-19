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«Мы стали свидетелями величия». Экс-защитник клубов НХЛ — о Макдэвиде

«Мы стали свидетелями величия». Экс-защитник клубов НХЛ — о Макдэвиде
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Бывший защитник клубов НХЛ Пи Кей Суббэн высоко оценил игру капитана и лидера «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в пятом матче серии финала Кубка Стэнли над «Флоридой Пантерз» (5:3).

«Сегодня мы стали свидетелями величия. Давайте называть вещи своими именами, это величие», — заявил Суббэн в эфире ESPN.

Отметим, что главным героем встречи стал Коннор Макдэвид, оформивший дубль и сделавший две результативные передачи. Всего же на счету 27-летнего Макдэвида в нынешнем плей-офф 23 матча и 42 (8+34) очка.

Таким образом, «нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон. Шестой матч серии состоится 22 июня и начнётся в 3:00 мск.

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