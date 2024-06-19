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У Бобровского 76,9% сейвов за последние два матча. Он пропустил 9 шайб после 39 бросков

У Бобровского 76,9% сейвов за последние два матча. Он пропустил 9 шайб после 39 бросков
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Этой ночью в Санрайзе (США) прошёл пятый матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» уступила «Эдмонтон Ойлерз» (3:5).

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 5-й матч
19 июня 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Браун – 05:30 (4x5)     0:2 Хайман (Бушар, Макдэвид) – 21:58 (5x4)     0:3 Макдэвид (Фёгеле, Бушар) – 25:00 (5x5)     1:3 Ткачук (Родригес) – 26:53 (5x5)     1:4 Перри (Макдэвид, Бушар) – 31:54 (5x4)     2:4 Родригес (Монтур, Беннетт) – 32:08 (5x5)     3:4 Экман-Ларссон (Ткачук) – 44:04 (5x5)     3:5 Макдэвид – 59:41 (en)    

Ворота хозяев в этой встрече защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который пропустил четыре шайбы до своей замены в концовке встречи на шестого полевого игрока.

Таким образом, за последние две игры «Пантерз» 35-летний Бобровский пропустил в общей сложности девять шайб после 39 бросков по своим воротам. В этих встречах на счету россиянина лишь 76,9% отражённых бросков. В четвёртом матче серии в Эдмонтоне (1:8) Бобровский был заменён во втором периоде после пяти пропущенных голов.

Всего в текущем плей-офф Бобровский провёл 22 матча, в которых отразил в общей сложности 90,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,35 и двух шат-аутах.

«Нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон.

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