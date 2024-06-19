У Бобровского 76,9% сейвов за последние два матча. Он пропустил 9 шайб после 39 бросков

Этой ночью в Санрайзе (США) прошёл пятый матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» уступила «Эдмонтон Ойлерз» (3:5).
Ворота хозяев в этой встрече защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который пропустил четыре шайбы до своей замены в концовке встречи на шестого полевого игрока.
Таким образом, за последние две игры «Пантерз» 35-летний Бобровский пропустил в общей сложности девять шайб после 39 бросков по своим воротам. В этих встречах на счету россиянина лишь 76,9% отражённых бросков. В четвёртом матче серии в Эдмонтоне (1:8) Бобровский был заменён во втором периоде после пяти пропущенных голов.
Всего в текущем плей-офф Бобровский провёл 22 матча, в которых отразил в общей сложности 90,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,35 и двух шат-аутах.
«Нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:
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