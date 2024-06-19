«У нас всё в порядке». Главный тренер «Флориды» — о финальной серии с «Эдмонтоном»

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис заявил, что команда не откажется от своей игры, несмотря на два поражения в финальной серии Кубка Стэнли — 2024 от «Эдмонтон Ойлерз» подряд.

«Я не против нашей игры, у нас всё в порядке. Мы сильно заинтересованы следующей встречей, посмотрим, как она сложится», — приводит слова Мориса ESPN.

«Нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон. Шестой матч пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск. Напомним, «Пантерз» начали данное противостояние с трёх побед подряд, однако после этого потерпели два поражения.

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Ранее Морис ответил на вопрос о психологическом состоянии своей команды после пятого матча серии.