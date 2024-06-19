Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Эдмонтона»: нас давно списали со счетов, но мы всё ещё здесь

Главный тренер «Эдмонтона»: нас давно списали со счетов, но мы всё ещё здесь
Комментарии

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох прокомментировал победу в пятом матче серии финала Кубка Стэнли над «Флоридой Пантерз» (5:3).

«Я знаю, что многие ребята не рассчитывали на нас. Нас часто списывали со счетов в плей-офф и регулярке. Но это не повлияло на нашу команду. Команда верит и просто наслаждается каждым новым днём. Нас уже давно списали со счетов, а мы всё ещё здесь. Мы возвращаемся в Эдмонтон на шестую игру, и у нас есть повод улыбаться», — приводит слова Ноблоха официальный сайт НХЛ.

«Нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон. Шестой матч пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.

Материалы по теме
Макдэвид оценил свою игру в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой»
Материалы по теме
Мы живём в эпоху лучшего хоккеиста в истории. Макдэвид превзошёл Гретцки уже в 27 лет
Мы живём в эпоху лучшего хоккеиста в истории. Макдэвид превзошёл Гретцки уже в 27 лет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android