Главный тренер «Эдмонтона»: нас давно списали со счетов, но мы всё ещё здесь

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох прокомментировал победу в пятом матче серии финала Кубка Стэнли над «Флоридой Пантерз» (5:3).

«Я знаю, что многие ребята не рассчитывали на нас. Нас часто списывали со счетов в плей-офф и регулярке. Но это не повлияло на нашу команду. Команда верит и просто наслаждается каждым новым днём. Нас уже давно списали со счетов, а мы всё ещё здесь. Мы возвращаемся в Эдмонтон на шестую игру, и у нас есть повод улыбаться», — приводит слова Ноблоха официальный сайт НХЛ.

«Нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон. Шестой матч пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.