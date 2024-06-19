Форвард «Эдмонтона» Перри: Макдэвид тащит нас на себе, вот почему он лучший игрок

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри высказался об игре капитана и лидера «нефтяников» Коннора Макдэвида.

«Он тащит команду на себе. Когда мы прижаты к стенке, он тащит нас на себе. Вот почему он лучший игрок», — приводит слова Перри официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Отметим, что главным героем пятой встречи финальной серии стал Коннор Макдэвид, оформивший дубль и сделавший две результативные передачи. Всего же на счету 27-летнего Макдэвида в нынешнем плей-офф 23 матча и 42 (8+34) очка.

Таким образом, «нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон. Шестой матч серии состоится 22 июня и начнётся в 3:00 мск.