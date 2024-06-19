Форвард «Эдмонтона» Хайман повторил достижение Овечкина и Кросби в Кубке Стэнли

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман отметился заброшенной шайбой в пятой встрече серии финала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (5:3).

Таким образом на счету 32-летнего форварда стало 15 шайб в нынешнем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги. Как сообщает Sportsnet Stats, Хайман стал третьим действующим игроком лиги, кто забивал 15 шайб в отдельном розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее это делали капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и лидер «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

Фото: Sportsnet Stats

Напомним, «нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон. Шестой матч пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.