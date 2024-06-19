«Нам нужно выиграть одну игру, всё просто». Нападающий «Флориды» — о серии с «Эдмонтоном»

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт прокомментировал поражение в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024 от «Эдмонтон Ойлерз» (3:5).

«Нам нужно выиграть одну игру. Всё очень просто. Мы не думаем о другом. Мы просто думаем о победе в одной игре», — цитирует Беннетта официальный сайт НХЛ.

«Нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон. Шестой матч пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск. Напомним, «Пантерз» начали данное противостояние с трёх побед подряд, однако после этого потерпели два поражения.

Ранее главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис заявил, что команда не откажется от своей игры, несмотря на два поражения в финальной серии Кубка Стэнли — 2024 от «Эдмонтон Ойлерз» подряд.