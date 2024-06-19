Тренер «Флориды»: Кучеров и Пастрняк — блестящие игроки, но Макдэвид — другой калибр

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис после поражения от «Эдмонтон Ойлерз» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024 высказался о капитане «нефтяников» Конноре Макдэвиде.

«Я не хотел бы проявить неуважение к прошедшим трём раундам, которые мы провели, потому что мы говорим о Кучерове и Пастрняке, это блестящие игроки.

Вы сказали — большие пушки. Это немного больший калибр, больше калибра магнума. Это другой калибр. Так что идея закрытия [Макдэвида] нереалистична», — приводит слова Мориса Sportsnet.

«Нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон. Шестой матч пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.