Генменеджер «Флориды» был в ярости после второго поражения подряд в финале Кубка Стэнли

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито был в ярости после поражения в пятой встрече финальной серии Кубка Стэнли — 2024 от «Эдмонтон Ойлерз» (3:5), которое стало для «пантер» вторым подряд.

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«Нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон. Шестой матч пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск. Напомним, «Пантерз» начали данное противостояние с трёх побед подряд, однако после этого потерпели два поражения.

Ранее главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис после поражения от «Эдмонтон Ойлерз» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024 высказался о капитане «нефтяников» Конноре Макдэвиде.