Кожевников оценил слова Андрея Разина про уровень игры Шипачёва и Радулова

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил слова главного тренера «Металлурга» Андрея Разина про уровень игры нападающих Вадима Шипачёва и Александра Радулова.

«Андрей Разин говорит, что у Шипачёва и Радулова лучшие годы карьеры позади? Я не вижу в этом ничего такого. Это заслуженный человек, у него есть право на своё мнение. Другое дело, что у них ещё есть шанс поиграть. Не у всех такие молодые составы, как у «Металлурга». Не стоит забывать ещё и о том, что магнитогорцам повезло. Считаю, если Александр и Вадим сами хотят играть дальше, у них будет шанс», — приводит слова Кожевникова «РБ Спорт».

Шипачёв выступал в составе «Ак Барса» с 2022 года. В прошедшем сезоне на счету 37-летнего форварда 62 сыгранных матча в регулярном чемпионате, в которых он забил 13 голов и отдал 31 результативную передачу, набрав в общей сложности 44 очка и заработав показатель полезности «-6».

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф Континентальной хоккейной лиги сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.