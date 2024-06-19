ESPN: Сергею Бобровскому не победить в финале Кубка Стэнли в одиночку

Журналисты североамериканского издания ESPN отметили ухудшение игры «Флориды Пантерз» в защите, из-за чего российский голкипер Сергей Бобровский растерял свою уверенность в матчах финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз».

«Бобровскому не победить в финале Кубка Стэнли в одиночку. На протяжении всего плей-офф «Флорида» использовала свою исключительную игру вратарей. Но Бобровскому помогала некогда звёздная игра команды в защите.

За последние две игры качество защиты «пантер» уменьшилось, и в результате Бобровский стал выглядеть более незащищённым. Возможно, это нервозность, связанная с попыткой выиграть Кубок Стэнли, но некогда непробиваемый внешний вид «Флориды» рухнул от нападения «Эдмонтона».

«Флориде» придётся вернуться к хорошей игре в защите и дать Бобровскому больше шансов выполнить свою работу как можно лучше», — написано в статье.

«Нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон.