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«Бобровский не волшебник, один он финал не вытащит». Назаров — о борьбе в Кубке Стэнли

«Бобровский не волшебник, один он финал не вытащит». Назаров — о борьбе в Кубке Стэнли
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Известный тренер Андрей Назаров оценил игру российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз».

«В финале Кубка Стэнли возросла интрига, вся борьба между «Флоридой» и «Эдмонтоном» впереди. Тем интереснее для болельщиков, которым предстоит провести ещё как минимум одну бессонную ночь. Бобровский, не сомневаюсь, себя ещё проявит. Но Сергей не волшебник, один он финал не вытащит, хоть хороший вратарь — это половина команды. Пусть победит сильнейший, за это все мы и любим в хоккей», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон.

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