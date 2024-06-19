Кожевников: после пятого матча финала преимущество однозначно на стороне «Эдмонтона»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о ходе финальной серии Кубка Стэнли — 2024 между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» (3-2).

«После пятого матча преимущество однозначно на стороне «Эдмонтона». Им некуда отступать, они стоят у стены, права на ошибку у «Ойлерз» больше нет. Они будут сражаться до конца, и многое в этой серии решит психология.

Не думаю, что у «Флориды» появилась какая-то расслабленность после третьей победы, просто у «Эдмонтона» есть исполнители, которые могут решать игру. Один только Макдэвид чего стоит. Просто в первых играх Бобровский творил чудеса, но он же не робот, чтобы показывать такой уровень во всех матчах.

Но «Флориде» остался один шаг до титула. Уж на одну-то игру команда может собраться после двух поражений», — сказал Кожевников в интервью Legalbet.

«Нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон. Шестой матч пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.