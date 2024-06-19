Филатов: Макдэвид — лучший за всю историю хоккея, он должен получить «Конн Смайт Трофи»

Бывший нападающий молодёжной сборной России Никита Филатов заявил, что считает капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида лучшим игроком в истории хоккея.

«Я бы очень хотел, чтобы серия перешла в седьмой матч. Для болельщиков хоккея это идеально. Макдэвид — лучший за всю историю хоккея. Он должен получить «Конн Смайт Трофи». Но мне также хочется, чтобы русские ребята из «Флориды» получили кубок. Правда, если Коннор перевернёт серию со счёта 0-3 почти в одиночку, это будет легендарно», — цитирует Филатова «РБ Спорт».

Макдэвид набрал в финальной серии 10 очков (2+8) и стал первым действующим игроком, достигшим такого показателя в финале Кубка Стэнли. Среди хоккеистов, уже завершивших карьеру, в предыдущий раз такого результата добивался Даниэль Бриер, набравший 12 очков (3+9) в 2010 году за «Филадельфию Флайерз».