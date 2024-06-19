«Сан-Хосе» забрали нападающего Баркли Гудроу с драфта отказов, сообщает пресс-служба клуба. Ранее «Рейнджерс» выставили форварда на драфт отказов. Его контракт действует ещё три года с кэпхитом $ 3,64 млн. Ранее Баркли Гудроу уже выступал за «Шаркс» с 2014 по 2020 годы.

Оформив дубль в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой», Гудроу забил пятый и шестой голы в текущем плей-офф. Всего на его счету 8 (6+2) баллов в 16 играх розыгрыша Кубка Стэнли. В регулярном чемпионате форвард забил четыре гола в 80 матчах, отметившись 12 (4+8) очками за результативность.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Гудроу забил 60 голов и набрал 169 очков в 572 матчах НХЛ.