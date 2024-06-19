Нападающий Кори Кейн покинул «Куньлунь Ред Стар», сообщает пресс-служба клуба. Его контракт действовал до 30 апреля 2024 года, новое соглашение форварду предложено не будет.

Кейн перешёл в китайский клуб перед сезоном-2017/2018 и провёл за команду 284 матча в КХЛ — это третий показатель в истории клуба. Всего в КХЛ 33-летний нападающий провёл 284 матча и набрал 65 очков — забросил 30 шайб и отдал 35 результативных передач с отрицательным показателем полезности «-52».

Напомним, в сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» не смог пробиться в плей-офф. Команда заняла девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Китайский клуб заработал 56 очков после 68 матчей.