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Терещенко поделился мнением о том, сможет ли Макдэвид побить рекорд Гретцки

Терещенко поделился мнением о том, сможет ли Макдэвид побить рекорд Гретцки
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко поделился мнением о том, сможет ли капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид побить рекорд Уэйна Гретцки по очкам в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Всего на счету 27-летнего Макдэвида в нынешнем плей-офф 23 матча и 42 (8+34) очка, что на пять очков меньше, чем рекорд Гретцки.

«Если они до седьмого матча доберутся, то вполне может (смеётся). Тяжело, конечно, пять очков за две игры набрать, если они ещё будут. Но, как он играет, всё возможно», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Макдэвид набрал в финальной серии 10 очков (2+8) и стал первым действующим игроком, достигшим такого показателя в финале Кубка Стэнли. Среди хоккеистов, уже завершивших карьеру, в предыдущий раз такого результата добивался Даниэль Бриер, набравший 12 очков (3+9) в 2010 году за «Филадельфию Флайерз».

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