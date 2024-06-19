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Кожевников о госнаграде для Бобровского: вот будет играть в России, тогда и будут награды

Кожевников о госнаграде для Бобровского: вот будет играть в России, тогда и будут награды
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном», а также оценил игру российского голкипера «Пантерз» Сергея Бобровского.

«Эдмонтон» сейчас прижат к стенке, им нечего терять. Можно сказать, что предстоящий матч станет решающим. Учитывая, как играют наши хоккеисты, хочется, чтобы «Эдмонтон» пораньше начал отдыхать. Бобровский проводит великий сезон. Он будет величайшим, когда выиграет трофей.

Госнаграда для Бобровского? Он же в США играет. Вот будет играть в России, воспитывать детей, тогда и будут награды. Сергей же играет за границей, там приносит деньги и славу. Надо здесь находиться, делать что-то для людей, а после того начинать говорить про награды», — цитирует Кожевникова Metaratings.ru.

Шестой матч финальной серии состоится в ночь на 22 июня.

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