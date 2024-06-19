Нападающий СКА Андрей Чивилёв проведёт следующий сезон в «Витязе» на правах аренды, сообщает пресс-служба санктпетербургского клуба.

Прошлый сезон 24-летний форвард начинал в составе «Нефтехимика», где провёл 13 матчей и отметился тремя резулшьтативными передачами. Затем по ходу сезона форвард перешёл в состав СКА, где за 15 матчей набрал четыре очка — забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. В плей-офф на счету нападающего два матча без набранных очков.

Всего в КХЛ Чивилёв провёл 193 матча и набрал 58 очков — забросил 23 шайбы и отдал 35 результативных передач. Нападающий выступал за нижнекамский «Нефтехимик» и СКА. Санктпетербургский клуб в прошлом сезоне проиграл «Автомобилисту» во втором раунде плей-офф КХЛ.