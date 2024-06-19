Бучельников: благодарен СКА за то, что дал возможность развиваться в другом клубе

Нападающий Дмитрий Бучельников прокомментировал свой обмен в «Витязь» из СКА. Контракт подмосковного клуба с форвардом заключён сроком на два года.

«Переговоры шли давно. Я рад и благодарен за тот шанс, который мне предоставили и СКА, и «Витязь». СКА – за то, что дал возможность развиваться в другом клубе. «Витязю» – за то, что взял меня под своё крыло. Всё получится. Буду стараться, показывать себя. Главное – заслужить доверие тренеров. Своим шансом воспользоваться», — цитирует Бучельникова пресс-служба клуба.

20-летний Бучельников с начала октября прошлого года выступал на правах аренды за «Адмирал» и набрал 29 (13+16) очков в 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Дебютировал нападающий в КХЛ за СКА сезоном ранее и набрал 2 (1+1) очка в 10 матчах регулярки.