Морис остался доволен игрой «Флориды» в пятом матче финала Кубка Стэнли

Главный тренер «Флориды» Пол Морис заявил, что ему понравилась игра команды в пятом матче финала Кубка Стэнли, в котором «Пантерз» проиграли «Эдмонтону» со счётом 3:5.

«Голы, пропущенные при игре в большинстве, всегда влияют на вас. Это явно не то, чего нам хотелось бы. У тебя есть возможность редкой игры в большинстве, и ты выходишь и в конечном итоге достаёшь шайбу из своих ворот. Я смотрю на запись пятой игры, и мне она очень нравится. Я чувствую себя хорошо на скамейке запасных. Скамейка правильно реагировала на происходящее на площадке», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

«Нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон. Шестой матч пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.