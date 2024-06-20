Рябыкин: не ожидал, что у «Эдмонтона» при 0-3 в серии пойдёт такое преображение

Чемпион России — 2004 в роли игрока и обладатель Кубка Гагарина — 2021 Дмитрий Рябыкин оценил две подряд победы «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли с «Флоридой». Хоккеисты «Ойлерз» уступали в серии со счётом 0-3 и сумели дважды подряд победить.

«Да, не ожидал, что у канадского клуба при 0-3 пойдёт такое преображение. Если считать выставочные матчи, то «Эдмонтон» провёл в этом сезоне больше 110 игр. Это огромная нагрузка, помноженная на перелёты, которых в Западной конференции заметно больше, чем в Восточной. У той же «Флориды» была автобусная серия с «Тампой», недалеко расположились и другие соперники. «Эдмонтону» географически пришлось тяжелее – и в регулярке, и в плей-офф, где были серии, например, с «Далласом» и «Ванкувером».

Тем не менее после такого марафона «Эдмонтон» находит в себе силы – и моральные, и физические – вернуться в гонку. Профессионалы это оценивают», — сказал Рябыкин в интервью Russia-Hockey.ru.

«Нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон. Шестой матч пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.