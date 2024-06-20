Орлов рассказал, что необходимо российским защитникам для успешной адаптации к НХЛ

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов отметил важность хорошей физической формы и умения импровизировать на льду для успешной игры в НХЛ. Обладатель Кубка Стэнли оценил игру 18-летнего защитника «Торпедо» Антона Силаева.

«Первое, наверное, это физическая составляющая. Нужно быть физически готовым. Если ты хороший игрок, у тебя есть понимание игры, у тебя не будет проблем адаптироваться к хоккею в НХЛ. Тем более там все играют системно. Главное, чтобы ты мог импровизировать, использовать свои сильные стороны. И если будет доверие тренерского штаба, то твоя уверенность будет только расти, и всё получится.

Игра Силаева? Видел его пару матчей. Молодец, что так хорошо играет, что его так высоко могут выбрать на драфте. Приятно видеть, что русские ребята могут играть в НХЛ на хорошем уровне, тем более в таком раннем возрасте. Это всегда уважается, и дай бог, чтобы парень набрался сил и уверенности и продолжал расти как игрок», — цитирует Орлова ТАСС.

В прошедшем регулярном сезоне КХЛ 18-летний Силаев провёл 63 матча за нижегородское «Торпедо» и набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности «-9». В плей-офф на счету молодого игрока обороны пять матчей и две результативные передачи при показателе полезности «+1».