NY Post: Гудроу остался недоволен обстоятельствами перехода из «Рейнджерс»

Нападающий Баркли Гудроу остался недоволен обстоятельствами перехода из «Рейнджерс», сообщает NY Post. Напомним, «Сан-Хосе» забрал 31-летнего форварда с драфта отказов, на которой хоккеист был помещён «Рейнджерс».

В договоре хоккеиста был предусмотрен список из 15 клубов, в которые он не может быть обменян. «Сан-Хосе» был в этом списке. Ранее Гудроу уже выступал за «Шаркс» с 2014 по 2020 год.

Оформив дубль в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой», Гудроу забил пятый и шестой голы в текущем плей-офф. Всего на его счету 8 (6+2) баллов в 16 играх розыгрыша Кубка Стэнли. В регулярном чемпионате форвард забил четыре гола в 80 матчах, отметившись 12 (4+8) очками за результативность.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Гудроу забил 60 голов и набрал 169 очков в 572 матчах НХЛ.