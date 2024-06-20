Холодилин — о силовом приёме на Толчинском: никаких указаний у нас не было

Нападающий «Авангарда» Никита Холодилин прокомментировал силовой приём против Сергея Толчинского в матче прошлого регулярного чемпионата КХЛ со СКА (9:5). Судьи не усмотрели нарушения правил, а после матча главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг заявил, что Холодилин имел указание тренерского штаба травмировать игроков соперника.

«Хоккей – это контактный вид спорта, драки и силовые приёмы неизбежны. Это часть игры. В тот момент я сыграл с Сергеем Толчинским в тело. Он упал, игроки заступились за него. Я считаю, что это нормально, когда ты защищаешь своего товарища по команде.

Кто-то говорит, что это было грубо, а кто-то считает, что всё было по правилам. Судить должны эксперты. Роман Ротенберг, главный тренер СКА, сказал всё на эмоциях, это ведь было сразу после игры. Никаких указаний у нас не было. Мы играем в хоккей для себя и для зрителей, стараемся, чтобы это было интересно. Мы не выходим на лёд, чтобы кого-то травмировать, пусть люди занимаются подобным в другом месте», – цитирует Холодилина Allhockey.ru.