Макеев — о натурализации легионеров в КХЛ: русских игроков лишают места в составе

Бывший нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев раскритиковал практику натурализации иностранных хоккеистов клубами КХЛ и заявил, что это лишает российских игроков места в составе клубов лиги.

«Я вижу это так, что русских игроков просто лишают места в составе. Посмотрите на «Металлург» – там минимум иностранцев, а они с молодыми русскими парнями взяли кубок! Как по мне, оптимальное количество легионеров в КХЛ – три человека. Конечно, это не мне решать», – сказал Макеев в интервью Metaratings.

В прошлом сезоне несколько легионеров КХЛ получили российское гражданство. Среди них: Бреннан Менелл, Кэмерон Ли, Брендан Лайпсик, Остап Сафин. Готовятся документы для получения гражданства РФ канадским нападающим московского «Динамо» Эриком О'Деллом.