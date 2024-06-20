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Хайман: без Макдэвида «Эдмонтон» не играл бы в финале Кубка Стэнли

Хайман: без Макдэвида «Эдмонтон» не играл бы в финале Кубка Стэнли
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Напаадющий «Эдмонтона» Зак Хайман заявил о важности Коннора Макдэвида для «Ойлерз». Капитан канадского клуба набрал восемь очков в последних двух матчах финала Кубка Стэнли с «Флоридой» и помог «Эдмонтону» сократить отставание в серии до счёта 2-3.

«Конечно, он ведёт команду вперёд с того момента, как пришёл в клуб. Коннор показывает свою лучшую игру в самые нужные моменты и справляется с давлением. Он просто великолепен. Он является главной причиной того, что мы играем в финале Кубка Стэнли. Без него нас бы тут не было», – цитирует Хаймана пресс-служба клуба.

«Нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон. Шестой матч пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.

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