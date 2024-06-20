Курдин — о ходе финала Кубка Стэнли: возможно, Бобровский немного расслабился

Заслуженный тренер России Геннадий Курдин высказался о победе «Эдмонтона» над «Флоридой» в пятом матче (5:3). «Нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон.

«Эдмонтон» просто поправил реализацию – вот и всё. Также здесь имеет место элемент везения. У них то не шла игра, то резко пошла. Они ничего в игре не перестроили, просто везение сыграло своё. Мы же видели, что там шайбы залетали то от попы, то от конька, то с нулевого угла. Коннор Макдэвид же в первых двух матчах ничего не сделал, а тут резко пошли шайбы.

Возможно, где-то Сергей Бобровский немного расслабился. Он парень немолодой, поэтому собраться ему не составит труда. Все шайбы «Эдмонтона» в последней игре – элемент везения, Бобровский не особо виноват в них», — цитирует Курдина «Советский спорт».

За последние две игры «Пантерз» 35-летний Бобровский пропустил в общей сложности девять шайб после 39 бросков по своим воротам. В этих встречах на счету россиянина лишь 76,9% отражённых бросков. Шестой матч пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.