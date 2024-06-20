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В «Вашингтоне» оценили приобретение центрального нападающего Пьер-Люка Дюбуа

В «Вашингтоне» оценили приобретение центрального нападающего Пьер-Люка Дюбуа
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Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан оценил обмен с «Лос-Анджелесом», в результате которого в «Кэпиталз» перешёл центральный нападающий Пьер-Люк Дюбуа. В обмен столичный клуб отдал вратаря Дарси Кемпера.

«Это приобретение привлекает талантливого 25-летнего игрока с огромным потенциалом стать центровым высшего уровня в НХЛ. Учитывая его размеры, исключительное катание и высокий хоккейный интеллект, мы уверены, что он будет преуспевать в нашей организации, где получит больше возможностей и ответственности.

Мы также благодарим Дарси за его ценный вклад в нашу организацию на льду и за его пределами и желаем ему всего наилучшего в Лос-Анджелесе. Увидев игру Чарли Линдгрена в прошлом сезоне, мы считаем, что он заслуживает шанса играть более значительную роль в нашей команде», — цитирует Маклеллана пресс-служба столичного клуба.

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