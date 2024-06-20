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СКА официально объявил о подписании контракта с Сергеем Андроновым

СКА официально объявил о подписании контракта с Сергеем Андроновым
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СКА официально объявил о подписании контракта с Сергеем Андроновым. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с нападающим заключён до конца сезона-2025/2026.

Напомним, в прошлом сезоне Андронов был капитаном «Локомотива». Опытнейший 34-летний нападающий в сезоне-2023/2024 в регулярном чемпионате провёл за ярославский клуб 59 матчей, в которых набрал 18 очков — забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач. В плей-офф на счету Андронова 2 (1+1) очка в 20 матчах.

Всего в КХЛ Андронов провёл 810 матчей и набрал 191 очко — забросил 105 шайб и отдал 86 результативных передач. Андронов — олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, а также двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА.

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