Генменеджер «Лос-Анджелеса» рассказал, что не смог найти правильную роль Дюбуа в команде

Генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Роб Блейк прокомментировал обмен с «Вашингтоном», в результате которого состав «Кингз» пополнил вратарь Дарси Кемпер, а в обратном направлении отправился нападающий Пьер-Люк Дюбуа.

«Я не думаю, что проделал достаточно хорошую работу по интеграции Дюбуа на правильные роли в команду в этом сезоне. Мы возьмём на себя за это ответственность. Я думаю, что дуэт Кемпера и Риттиха может помочь стабилизировать вратарскую позицию на несколько лет, учитывая, что продолжит рост Эрик Портильо в АХЛ. В этом году мы видели от него кое-что хорошее, но мы также прогнозируем, что это произойдёт через два-три года, и поэтому я думаю, что это поможет нам решить проблему», — цитирует Блейка пресс-служба клуба.

У Кемпера осталось три сезона по пятилетнему контракту с кэпхитом $ 5,25 млн, который он подписал с «Вашингтоном» 13 июля 2022 года.