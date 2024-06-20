«Это большой вызов для меня». Маркстрём поделился эмоциями от перехода в «Нью-Джерси»

Голкипер Якоб Маркстрём поделился эмоциями от обмена в «Нью-Джерси» из «Калгари». «Калгари» получил защитника Кевина Баля и выбор «Нью-Джерси» в первом раунде драфта НХЛ 2025 года (топ-10 защищённых игроков).

«Это большой вызов для меня. Это большая команда с большими ожиданиями и давлением. Я был в командах, где на канадском рынке оказывалось давление на вратарей, и знаю, чего от меня ждут. Я просто хочу выигрывать хоккейные матчи. Когда мы не побеждаем, я сам себе самый строгий критик, поэтому я просто очень счастлив и воодушевлён этим обменом», — цитирует Маркстрёма пресс-служба клуба.

В прошедшем регулярном сезоне 34-летний голкипер провёл 48 матчей с коэффициентом надёжности 2,78 и 90,5% отражённых бросков. Всего в НХЛ Маркстрём сыграл 485 матчей, в которых одержал 215 побед с коэффициентом надёжности 2,73 и 90,9% отражённых бросков. За свою карьеру шведский голкипер выступал за «Флориду», «Ванкувер» и «Калгари».