Макдэвид показывает второй результат по очкам в среднем за матч в истории плей-офф НХЛ

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид показывает второй результат в истории плей-офф НХЛ по очкам в среднем за матч. В среднем за матч Макдэвид набирает по 1,62 очка в матчах плей-офф НХЛ за карьеру. Всего в плей-офф канадец провёл 72 игры и набрал 117 (37+80) очков.

Макдэвид уступает по этому показателю только Уэйну Гретцки – 1,84 очка в среднем за игру (208 матчей). Третий — Марио Лемье – 1,61 очка за матч (107 игр). На четвёртом месте расположился Барри Педерсон (1,53, 34 матча), на пятом – Леон Драйзайтль (1,49, 72 матча), на шестом – Натан Маккиннон (1,30, 88 матчей).

Макдэвид является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 23 матчах. Канадский форвард вышел на четвёртое место в истории НХЛ по очкам в одном плей-офф. Лидером по очкам в одном розыгрыше Кубка Стэнли является Уэйн Гретцки — 47 очков в 1985 году. На втором месте Марио Лемье — 44 в 1991-м. Третий результат также за Гретцки — 43 в 1988-м.