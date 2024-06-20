«Никто другой так не может». Браун оценил игру Макдэвида в пятом матче финала Кубка Стэнли

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Браун оценил потрясающую игру Коннора Макдэвида в моменте с четвёртым голом в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:3).

«Это потрясающе, я очень рад, что он играет в нашей команде. Я имею в виду, невероятно делать то, что он делает. Одно дело сделать такое в 50-й игре регулярного сезона, но сделать это в финале Кубка Стэнли, когда весь сезон стоит на кону… Он делает такие вещи, которые никто другой не может повторить, за этим забавно наблюдать», — цитирует Брауна пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон. Шестой матч пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.