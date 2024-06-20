Равиль Гусманов оценил назначение Бенуа Гру главным тренером «Трактора»

Бывший тренер «Трактора» Равиль Гусманов оценил назначение Бенуа Гру в челябинский клуб. Канадский тренер дебютирует в КХЛ в следующем сезоне.

«В какой-то мере это сюрприз. Но в клубе решили пойти по этому пути развития, привнести североамериканские элементы в наш хоккей. Для болельщиков это будет интересно. Посмотрим, что из этого получится. Я всегда желаю «Трактору» только успеха и побед. В «Тракторе» привыкли к другому, белоусовскому хоккею, поэтому интересно будет посмотреть, как иностранный специалист проявит себя», – цитирует Гусманова «РБ Спорт».

Бенуа Гру долгие годы возглавлял клуб АХЛ «Сиракьюз». За семь лет на посту специалист один раз участвовал в финале Кубка Колдера, дважды был приглашён на Матч звёзд и стал самым побеждающим наставником в истории команды с 221 победой. Помимо этого, тренер выиграл молодёжный чемпионат мира — 2015, возглавляя сборную Канады.