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«Амур» подписал Олега Филимонова на должность тренера вратарей

«Амур» подписал Олега Филимонова на должность тренера вратарей
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«Амур» подписал Олега Филимонова на должность тренера вратарей, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Филимонов является бывшим вратарём «Амура», прошёл с командой весь путь её становления – от второй лиги Чемпионата СССР до элиты российского хоккея, подчас проводя сезоны практически без замен. Филимонов вписал своё имя в историю «Амура», добившись внушительных показателей по проведённым матчам (160), победам (50) и «сухарям» (12) — рекорды клуба принадлежали ему долгое время.

Филимонов 18 сезонов подряд готовил вратарей для «Амура». Два предыдущих сезона специалист провёл в тренерском штабе «Салавата Юлаева».

В прошлом сезоне «Амур» занял восьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ и попал в розыгрыш Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф хабаровский клуб уступил будущему чемпиону «Металлургу» в серии из шести матчей.

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