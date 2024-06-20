«Амур» подписал Олега Филимонова на должность тренера вратарей, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Филимонов является бывшим вратарём «Амура», прошёл с командой весь путь её становления – от второй лиги Чемпионата СССР до элиты российского хоккея, подчас проводя сезоны практически без замен. Филимонов вписал своё имя в историю «Амура», добившись внушительных показателей по проведённым матчам (160), победам (50) и «сухарям» (12) — рекорды клуба принадлежали ему долгое время.

Филимонов 18 сезонов подряд готовил вратарей для «Амура». Два предыдущих сезона специалист провёл в тренерском штабе «Салавата Юлаева».

В прошлом сезоне «Амур» занял восьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ и попал в розыгрыш Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф хабаровский клуб уступил будущему чемпиону «Металлургу» в серии из шести матчей.