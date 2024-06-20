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«Будем применять олимпийский победный опыт». Ротенберг оценил переход Андронова в СКА

«Будем применять олимпийский победный опыт». Ротенберг оценил переход Андронова в СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поприветствовал нападающего Сергея Андронова в СКА. Контракт с 34-летним форвардом заключён до конца сезона-2025/2026. Оба стали обладателями золотых олимпийских медалей в 2018 году.

«Приветствую Сергея Андронова в СКА! Наш совместный олимпийский победный опыт будем применять в Петербурге», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, в прошлом сезоне Андронов был капитаном «Локомотива». Всего в КХЛ Андронов провёл 810 матчей и набрал 191 очко — забросил 105 шайб и отдал 86 результативных передач. Андронов — олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, а также двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА.

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