Филатов — о ходе финала Кубка Стэнли: не стоит говорить о том, что «Эдмонтон» сильнее

Бывший нападающий молодёжной сборной России Никита Филатов оценил ход финала Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и «Флоридой». После трёх побед «Пантерз» подряд хоккеисты «Ойлерз» одержали две победы и сократили отставание в серии до счёта 2-3.

«Нас ожидает невероятно интересный следующий матч. Говорить о том, что «Эдмонтон» сильнее, не стоит. Я перед началом серии говорил, что Макдэвид минимум два раза сделает что-то невообразимое. Так и получилось — он в двух последних матчах набрал по четыре очка. А ещё Коннор может побить кучу индивидуальных рекордов. Драйзайтль выглядит невразумительно. Много говорят о том, что он играет с травмой. В любом случае нас ожидает противостояние Макдэвида против «Флориды!» — цитирует Филатова «РБ Спорт».

Макдэвид набрал в финальной серии 10 очков (2+8) и стал первым действующим игроком, достигшим такого показателя в финале Кубка Стэнли. Шестой матч пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.