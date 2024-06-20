«Заткнул всем рты». Манта — о критиках Овечкина в погоне за рекордом Гретцки

Бывший нападающий «Вашингтона» Энтони Манта считает, что Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. До рекорда россиянину осталось забить 41 гол. В прошедшем регулярном сезоне НХЛ Овечкин забил 31 гол в 79 матчах.

«Многие журналисты говорили, что он не побьёт рекорд Гретцки, но он всем заткнул рты. Сколько он голов забил в этом сезоне? Опять больше 30. Я всегда говорил, что Овечкин побьёт рекорд. Не знаю, сможет ли он забить 42 гола за сезон в 39 лет, но в течение двух сезонов он это точно сделает», – цитирует Манту RDS.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.