«Игроки попадают в рабство». Дементьев раскритиковал новое правило в КХЛ

Хоккейный агент Алексей Дементьев раскритиковал новое правило в Континентальной хоккейной лиги, которое запрещает клубам совершать больше трёх обменов между собой. С сезона-2024/2025 установлен лимит на регистрацию клубами не более трёх контрактов с хоккеистами, которые за период с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024-го имели действующий контракт с одной и той же командой.

«Я с этим не сталкивался, но для меня это ограничение было сюрпризом. Такое количество ограничений по перераспределению хоккеистов у нас в лиге, что просто диву даёшься. Зачем и кому это нужно? Такое ощущение, что игроки, подписав контракт в 17 лет с клубом КХЛ, попадают в рабство на 12 лет. До исполнения 29 лет игроку все права принадлежат клубу. Они имеют право сделать всё, что хотят и как хотят. Повышение заработной платы — редкий случай. Минимальная зарплата — тоже ограничение, получение статуса неограниченно свободного агента в 28–29 лет, нет арбитражного определения суммы контракта по заслугам хоккеиста.

Хоккеист, подписав контракт, является бесправным. Все действия, направленные на ограничение передвижения игроков, несут за собой невозможность оставаться молодым хоккеистам в России», — цитирует Дементьева Legalbet.

Начиная с сезона-2024/2025 предельный срок проведения чемпионатов КХЛ и МХЛ — 31 мая. Дата старта нового сезона КХЛ — 3 сентября. Регулярный чемпионат начнётся матчем между магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом».