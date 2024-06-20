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Вайсфельд поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии Кубка Стэнли

Вайсфельд поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии Кубка Стэнли
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Хоккейный эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии Кубка Стэнли — 2024 между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флоридой Пантерз».

«На следующий матч психологическое преимущество, конечно, будет у «Эдмонтона». Понятное дело, что «Флориде» осталось одну игру выиграть, они будут стараться. С одной стороны, психологическое преимущество – у «Эдмонтона», но если бы меня спросили, где бы я хотел оказаться, то я бы лучше на стороне «Флориды» оказался (смеётся) – всё-таки у них игра в запасе. Давление сейчас оказано на всех: одним надо выиграть одну игру, другим – ошибаться нельзя. Всё будет зависеть от того, в какой форме будут находиться лидеры команды», – сказал Вайсфельд в интервью Vprognoze.

«Нефтяники» сократили до минимума отставание от «Флориды» в финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (2-3) и вернули серию в Эдмонтон. Шестой матч пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.

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